L’auteur-compositeur-interprète Mary Spender a voulu savoir jusqu’où pouvait aller son tout nouveau tout beau MacBook Pro sous processeur M1 Max (un modèle 16 pouces avec 64 Go de RAM et 2 To de capacité de stockage). La jeune artiste a donc conçu et enregistré un morceau… uniquement avec son MacBook : pas de micro externe pour le son, pas de caméra pro pour la vidéo qui servira de « clip », mais juste les micros internes du MacBook, la caméra 1080p en façade et bien entendu quand même deux logiciels (Photobooth pour le clip et Logic Pro pour l’enregistrement multipistes).



Au final ? Le résultat est assez convaincant, ce qui n’étonne pas complètement dans la mesure où les micros internes du MacBook Pro 16 pouces sont de « qualité » studio, en tout cas selon Apple… Sans doute aussi que l’on aurait pas obtenu une qualité visuelle aussi potable avec l’ancienne webcam 720p intégrée dans la génération précédente de MacBook.