Les MacBook Pro 2021, avec les puces M1 Pro et M1 Max, peuvent planter au moment de regarder des vidéos en HDR sur YouTube. Cela concerne aussi bien une lecture depuis Safari que depuis Chrome selon les nombreux témoignages sur les forums de MacRumors.

Un crash entre les MacBook Pro et les vidéos HDR

Au moment de jouer une vidéo en HDR sur YouTube, le MacBook Pro plante avec un message d’erreur faisant comprendre qu’il s’agit d’un kernel panic, c’est-à-dire une erreur au niveau du noyau. Ce bug peut aussi apparaitre après avoir quitté le mode plein écran sur YouTube. La seule solution est de redémarrer complètement le Mac.

« Vidéo 4K HDR sur YouTube via Safari. Après avoir quitté la lecture en plein écran, le Mac s’éteint complètement et redémarre. J’arrive à peu près à le reproduire à chaque fois », dit un utilisateur. Un autre dit avoir le même souci. Il pensait au départ que cela venait de Chrome, mais il a compris ensuite que le bug venait du MacBook Pro parce qu’il a également eu lieu avec Safari. « Je pense que je devrais juste l’échanger, mais je ne suis pas sûr », raconte-t-il.

Il est possible que ce bug entre les MacBook Pro 2021 et la lecture de vidéo en HDR sur YouTube soit lié au codec AV1. Mais il s’agit de la spéculation de certaines personnes et non d’un fait. Aussi, il est possible que macOS 12.1 (actuellement en version bêta) puisse améliorer la situation. C’est effectivement le cas si l’on s’en tient aux témoignages de certains.