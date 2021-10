Apple rend aujourd’hui disponible la première bêta publique de macOS Monterey. Elle débarque 24 heures après la même version pour les développeurs.

Première bêta publique pour macOS 12.1

La principale nouveauté de macOS 12.1 (pour l’instant du moins) est le support de SharePlay. Il existe déjà sur iPhone avec iOS 15.1, iPad avec iPadOS 15.1 et Apple TV avec tvOS 15.1. Avec SharePlay, vous poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran.

Apple avait annoncé que SharePlay ne serait pas pas prêt avec la version finale de macOS Monterey et qu’il faudrait un peu attendre pour l’avoir. Ce sera donc avec macOS 12.1. On peut espérer que la mise à jour sera aussi l’occasion d’avoir d’autres nouveautés. Il y aura plusieurs bêtas au fil des semaines, il faudra donc voir ce qu’elles proposent en plus de corriger des bugs et améliorer les performances générales.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Préférences Système puis dans la section Mise à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger la première bêta publique de macOS 12.1. Et si votre souhaitez rejoindre le programme de bêta publique, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions.