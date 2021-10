Apple propose aujourd’hui la version finale de watchOS 8.1 pour l’Apple Watch et celle de tvOS 15.1 pour l’Apple TV. Elles accompagnent macOS Monterey et iOS 15.1, qui sont également disponibles au téléchargement.

Disponibilité de watchOS 8.1

Voici les nouveautés de watchOS 8.1 selon Apple :

Algorithmes améliorés pour détecter les chutes pendant les entraînements et option permettant d’activer la détection des chutes pendant les entraînements uniquement (Apple Watch Series 4 et suivantes)

La prise en charge de la carte de vaccination pour le Covid-19 vous permet de présenter des informations de vaccination vérifiables depuis l’application Wallet (aux États-Unis).

Fitness+ prend en charge SharePlay pour permettre aux utilisateurs d’inviter jusqu’à 32 personnes à s’entraîner ensemble par le biais d’un appel FaceTime via un iPhone, un iPad ou une Apple TV.

L’écran toujours allumé pouvait ne pas afficher l’heure avec précision pour certains utilisateurs lorsque leur poignet était baissé (Apple Watch Series 5 et ultérieures)

Pour mettre à jour vers watchOS 8.1, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Touchez l’onglet « Ma montre » puis rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle.

Et voici tvOS 15.1

Du côté de l’Apple TV, tvOS 15.1 ajoute le support de SharePlay. Le contenu de l’application Apple TV peut être regardé via FaceTime avec des amis et des membres de la famille. Le contenu est synchronisé sur les appareils de tous les participants, de sorte que vous pouvez regarder des séries et films en même temps que les autres, en discutant au fur et à mesure.

Il existe des commandes partagées pour la lecture du contenu, le fait de faire pause, de revenir en arrière et l’avance rapide, ainsi qu’un volume intelligent qui réduit automatiquement le son d’un film, d’une série ou d’une chanson lorsque quelqu’un parle.

Pour mettre à jour l’Apple TV vers tvOS 15.1, rendez-vous dans Réglages puis dans Système > Mises à jour logicielles. Il suffit de choisir « Mettre à jour les logiciels ».