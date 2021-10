Apple a proposé la première bêta de macOS Monterey 12.1 et celle-ci active le système SharePlay. Il existe déjà au niveau des iPhone et iPad avec iOS 15.1 et iPadOS 15.1, ainsi que sur l’Apple TV avec tvOS 15.1. Voilà maintenant que le Mac s’invite à la fête.

SharePlay arrive avec macOS Monterey 12.1…

Avec SharePlay, vous pouvez poursuivre vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une nouvelle façon de communiquer avec ses proches, tout en partageant un contenu.

Ceux qui ont la bêta de macOS Monterey 12.1 peuvent tester dès maintenant SharePlay. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tous les utilisateurs. Encore un peu de patience, donc.

… mais pas Commande universelle

Dans le même temps, le système Commande universelle n’est toujours pas disponible avec la bêta, alors qu’Apple avait évoqué une arrivée dans le courant de l’automne. Avec Commande universelle, il suffit d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

Devra-t-on attendre macOS 12.2 ou une autre mise à jour ? Ou bien Apple va-t-il l’inclure dans l’une des bêtas de macOS 12.1 et donc avec la version finale ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant.