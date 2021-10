macOS Monterey 12.1 bêta 1 est disponible

En plus de proposer la bêta publique d’iOS 15.2, Apple rend aujourd’hui disponible la bêta 1 de macOS 12.1 à destination des développeurs. Il s’agit de la première mise à jour pour macOS Monterey. Pour rappel, la version finale de macOS Monterey est disponible depuis lundi.

Première bêta pour macOS Monterey 12.1

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant les nouveautés que l’on peut retrouver avec la première bêta de macOS 12.1. Nous savons que la fonction Commande universelle a été retardée et n’est par conséquent pas présente dans la version finale de macOS Monterey. Peut-être qu’elle le sera avec la version du jour. Après tout, Apple annonce une disponibilité pour le courant de l’automne, sans plus de précision. Il en va de même pour SharePlay qui est déjà disponible sur iOS 15.1 et tvOS 15.1.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas à destination des développeurs, ouvrez Préférences système puis cliquez sur Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation de la bêta 1 de macOS 12.1.

Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tous les utilisateurs. Il en va de même pour la bêta publique de macOS 12.1. Mais celle-ci ne devrait pas tarder.