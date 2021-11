On se rassure comme on peut. Intel a dévoilé sa 12ème génération de processeurs pour PC desktop, les puces Alder Lake, et si l’on en croit les premiers benchs, les résultats en multicœurs enfoncent les perfs des derniers M1 Pro et M1 Max. Ainsi, sous Geekbench 5, l’Alder Lake obtient 18.500 dans les tests multicœurs, contre 12.500 pour les M1 Pro/Max. Certes, tout cela est bel et bien bon pour Intel, mais plusieurs point obligent à relativiser cette performance. Ainsi la consommation des Alder Lake nécessite une puissance électrique comprise entre 125W et 241 W (Turbo Boost), soit 1,8 à 4 fois la puissance des M1 Pro/Mac (de 30W à 90 W au maximum). En terme de ratio puissance/consommation, Intel reste donc largement à la traine.

Autre détail et non des moindres, les Alder Lake présentés sont des modèles de bureau. Les déclinaisons pour PC portables (et donc véritablement comparables aux CPUs des nouveaux MaBook Pro) seront sensiblement moins puissantes, sans compter que ces dernières devraient arriver APRES le lancement des puces de bureau, dont la disponibilité est fixée au Q1 2022. En d’autres termes, les Alder Lake réellement comparables aux puces M1 Pro et M1 Max seront disponibles sur le marché… lors de la prochaine déclinaison des puces Mx.

Enfin, outre le ratio puissance/consommation très favorable aux puces Apple Silicon, l’autre atout des puces M1 Pro et M1 Pro Max est leur GPU intégré ultra puissant (5 tflops sur le M1 Pro et 10 tflops sur le M1 Max, soit autant qu’une PS5). Sur ce point, Intel n’est même pas à la lutte…