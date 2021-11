La pénurie de composants pèse lourdement sur la disponibilité des nouveaux iPhone, au point qu’il y aura sans doute des déceptions le soir de Noël. Un nouveau rapport de DigiTimes semble aller dans le sens des récents propos de Tim Cook. Lors de la publication des résultats pour le Q3 2021, le CEO d’Apple avait en effet déclaré que la pénurie aurait sans doute un impact plus important que prévu, ajoutant que l’iPhone 13 ne serait pas épargné.

Selon DigiTimes donc, la production d’iPhone 13 sera enfin en phase avec le niveau (élevé) de la demande au mois de février 2022 ! D’ici là, les fournisseurs d’Apple vont graduellement augmenter la production. On notera tout de même que malgré ces contraintes sur la production, les ventes d’iPhone ont tout cartonné lors du troisième trimestre, et qu’il en sera sans doute de même lors du Q4. Sur la période écoulée, Apple est même redevenu le second fabricant de smartphones, devant Xiaomi.