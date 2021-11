Le MacBook Pro avec la puce M1 Max a la côte chez les professionnels et de plus en plus d’entreprises annoncent acheter ce modèle pour leurs employés. Twitter et Reddit ont déjà dit qu’ils vont proposer les modèles toutes options à leurs ingénieurs. C’est la même chose pour Uber et Shopify.

Sur Twitter, Mahyar McDonald d’Uber fait savoir que tous les ingénieurs qui s’occupent de l’application iOS du service de VTC vont avoir le droit à un MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M1 Max et 64 Go de RAM. Il s’agit du modèle le plus cher. Il est précisé que le nouvel ordinateur sera fourni aussi bien aux ingénieurs existants qu’aux nouveaux qui arriveront au fil des semaines et mois.

All active iOS Engineers at Uber are getting upgraded to 16" M1 Max MacBook Pros with 64GB of RAM, which includes new hires! Looking forward to a faster machine.

Le scénario est similaire chez Shopify, une plateforme de commerce (dont le nom ne doit pas être confondu avec Spotify). Robin Senior, qui s’occupe de l’expérience mobile chez Shopify, dit que son groupe a commandé de nouveaux MacBook Pro. Son tweet mentionne M1 et non M1 Pro ou M1 Max, mais on peut facilement deviner qu’il fait référence aux nouvelles puces. Le seul MacBook Pro avec la puce M1 date de 2020 et a une taille de 13 pouces. Il serait étonnant de l’acheter aujourd’hui pour un cadre professionel.

Il précise au passage que tout le monde peut garder son MacBook Pro avec le processeur Intel « et l’utiliser pour faire ce qu’ils veulent ».

In case you needed another reason to work at @shopify, we just ordered M1 MacBook Pros 💻 for everyone in R&D.

Oh, and everyone gets to keep their Intel MacBook Pro and use it for whatever they'd like 🤩

DM me if you have questions about #lifeatshopify! 🚀 https://t.co/69io5alExD

— Robin Senior (@senior) October 22, 2021