Les MacBook Pro avec la puce M1 Max sont très puissants, à tel point que Twitter a décidé d’acheter des modèles toutes options pour ses ingénieurs. Cela concerne aussi bien les ingénieurs iOS que ceux travaillant sur l’application Android.

C’est John Szumski, un ingénieur logiciel de Twitter, qui a fait la révélation par le biais d’un tweet. « Je suis ravi de déployer des MacBook Pro M1 Max toutes options pour tous les ingénieurs iOS et Android de Twitter ! », a-t-il tweeté. Il note que le réseau social a constaté des améliorations aussi bien au niveau des performances de pointe qu’au niveau de la gestion de la température générale. Selon ses dires, ces deux éléments étaient un point noir quand il s’agissait de compiler des applications avec les Mac ayant des processeurs Intel.

I'm excited to be rolling out fully loaded M1 Max MBPs to all of Twitter's iOS & Android engineers! We're seeing improvements in both top line performance and thermal throttling that currently plague our Intel builds.

John Szumski ne précise pas combien de MacBook Pro M1 Max Twitter a décidé d’acheter. La facture risque en tout cas d’être sympathique (bien qu’on imagine qu’Apple fera un geste commercial étant donné qu’il s’agit d’une commande pour de nombreux appareils). Pour information, le MacBook Pro M1 Max toutes options coûte 6 659 euros.

Dans le même genre, un ingénieur de Reddit a récemment annoncé que le groupe a constaté que « les nouveaux MacBooks 2021 réduisaient de moitié nos temps de compilation avec Android. Ainsi, pour une équipe de 9 personnes, 32 000 $ d’ordinateurs portables permettront d’économiser 100 000 $ en productivité sur 2022. Le seuil de rentabilité se situe à 3 mois ». Et d’ajouter : « les heures d’ingénierie sont beaucoup plus chères que les ordinateurs portables ! ».

We recently found that the new 2021 M1 MacBooks cut our Android build times in half.

So for a team of 9, $32k of laptops will actually save $100k in productivity over 2022. The break-even point happens at 3 months.

TL;DR Engineering hours are much more expensive than laptops!

— Jameson (@softwarejameson) November 3, 2021