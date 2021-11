WhatsApp propose le support de plusieurs appareils en bêta

WhatsApp propose désormais son système de support de plusieurs appareils, aussi bien sur iOS que sur Android. Cette fonctionnalité est pour l’instant accessible en bêta.

Le multi-appareils de WhatsApp arrive en bêta

Pour activer le support de plusieurs appareils, ouvrez WhatsApp, rendez-vous dans l’onglet Réglages puis sélectionnez Appareils connectés. Une option Bêta multi-appareils apparaît, sélectionnez-la puis touchez le bouton « Rejoindre la bêta ». WhatsApp précise qu’il est possible de quitter la bêta à tout moment.

La prise en charge de plusieurs appareils permet aux utilisateurs d’accéder à WhatsApp sur d’autres appareils liés sans que leur smartphone principal soit forcément connecté à Internet. Les utilisateurs peuvent relier jusqu’à quatre appareils, en plus du téléphone principal. Cela signifie que vous ne pouvez toujours pas utiliser le même compte WhatsApp sur plus d’un téléphone, mais vous pourrez utiliser le même compte WhatsApp sur le Web, l’application pour ordinateur et le Portal de Facebook en même temps.

Il convient de noter que vous ne pouvez pas envoyer de messages ou appeler depuis le Web, l’application pour ordinateur ou le Portal à des utilisateurs qui ont une ancienne version de WhatsApp sur leur téléphone. Les appels et messages personnels restent chiffrés de bout en bout sur tous les appareils. Aussi, si vous n’utilisez pas votre téléphone pendant plus de 14 jours, vos appareils liés seront déconnectés. Étant donné que cette fonctionnalité est encore en version bêta, WhatsApp prévient que les performances et la qualité de son service peuvent être affectées.

Qu’en est-il de l’iPad ? Une application est en cours de développement. Mais il n’y a pas plus d’informations pour l’instant.