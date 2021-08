WhatsApp prépare le terrain pour une application qui sera disponible sur iPad. La messagerie a déjà teasé ce support sur la tablette d’Apple et une phase de test a débuté avec la version bêta de l’application.

WABetainfo rapporte que l’iPad apparaît au niveau de l’application de WhatsApp en tant qu’appareil lié. Ce support sera possible grâce à une modification de la messagerie qui sera disponible sur plusieurs appareils en même temps, au lieu de l’être uniquement sur smartphone. Le vrai intérêt est qu’il s’agira d’un support complet ne dépendant pas du smartphone. À ce jour, par exemple, l’usage de WhatsApp sur le Web est possible à condition d’avoir son smartphone connecté sur le même réseau Internet. Ce n’est pas un support complet en l’occurrence.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour WhatsApp sur iPad. Mais on peut imaginer que ce sera une question de semaines, sachant que le terrain se prépare au niveau de la bêta de l’application.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021