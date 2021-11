Le marché indien reste plus que jamais celui du low cost. Cela s’est encore vérifié lors du troisième trimestre : le top 5 des plus gros vendeurs de smartwatch est exclusivement composé de marques locales ! Les fabricants indiens Noise, boat (tout en minuscule) et Fire Boltt occupent ainsi à eux trois 75% du marché dans un secteur qui a localement progressé de 293% !

Paradoxalement, Apple a connu une croissance de 289% sur la période, ce qui n’empêche pas l’Apple Watch d’être éjectée du top 5. Les ventes de smartwatch de Fire-Boltt (marque locale) et de realme ont elles aussi connu une progression à trois chiffres en pourcentage. Le modèle d’Apple Watch le plus vendu en Inde serait l’Apple Watch SE, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Les Apple Watch Series 3 se seraient aussi particulièrement bien écoulées.

Malheureusement, Counterpoint ne livre aucun chiffre de volume de ventes, mais ces quelques pourcentages permettent au moins de comprendre qu’Apple ne s’en sort pas trop mal sur un marché ultra dominé par des smartwatch à très bas prix (quelques dizaines d’euros tout au plus).