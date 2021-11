Le mode PiP (Picture in Picture ou Image dans l’image) est l’une des nouveautés les plus intéressantes du système d’exploitation d’Apple depuis la version iOS 14. Jusqu’ici ce mode ne concernait que les seuls contenus vidéo, ces derniers s’affichant dans une petite vignette sur l’écran de l’iPhone. Désormais, le mode PiP s’ouvre aux contenus autres que les vidéos, et cela s’avère rudement pratique. L’app MiniSpeech s’en sert ainsi pour afficher les transcriptions audio en miniature (fenêtre flottante redimensionnable) tandis la fonction sert à afficher le presse-papier actif de Yoink dans un coin de l’écran. En d’autres termes, tous les types de contenus ou presque peuvent s’afficher dans une mini-fenêtre flottante.

Secure ShellFish 2021.34 is out with Picture-in-Picture terminals. Make sure your terminal jobs are running while scrolling twitter. https://t.co/e85y5k4sJj

— Secure ShellFish (@ShellFishApp) September 23, 2021