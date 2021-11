Voici un nouvel épisode de la série « les iPhone qui tombent d’un avion et fonctionnent comme au premier jour ». Il y a quelques jours, un pilote de la région d’Orlando (USA) a malencontreusement laissé tomber son iPhone sur la piste… durant le décollage de son avion, un petit bimoteur léger. Ce petit incident a donné lieu à une conversation totalement surréaliste entre le contrôleur de la circulation aérienne (ATC) et le contrôleur d’aéronef « Ops2 » (son nom de code pour les communications), tous deux se demandant où l’appareil pouvait bien se situer sur la piste.

L’ATC a finalement calculé – grâce au positionnement satellite – que l’iPhone se trouvait à environ mille pieds de la piste, à droite de la ligne médiane. L’appareil est bien retrouvé au point indiqué (!), et l’ATC s’enquiert alors de l’état général du mobile : « Voilà une bonne histoire pour Apple s’il l’allume et que cela fonctionne. À quel point l’écran est-il brisé ? » Ops2 répond alors : « Non, c’est parfait et ça marche. Et le satellite l’avait trouvé… exactement où il était. » L’ATC avoue sa perplexité : « Pas possible qu’un iPhone soit tombé d’un avion à une vitesse de 50 ou 60 milles à l’heure (96 km/h, Ndlr) sans que l’écran ne soit cassé ». Et pourtant…

On ne sait pas quel modèle d’iPhone est concerné par cette nouvelle anecdote, mais pour rappel, les quelques tests de solidité effectués sur l’iPhone 13/13 Pro ont montré que ces modèles étaient particulièrement résistants aux chocs.