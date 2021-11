Tim Cook dit avoir des cryptomonnaies et s'y intéresse depuis un moment

Tim Cook a fait savoir qu’il possède des cryptomonnaies. Il a évoqué ce sujet lors de la conférence DealBook du New York Times qui se tient aujourd’hui.

Des cryptomonnaies pour Tim Cook

A la question de savoir s’il détenait des bitcoins ou de l’ethereum, Tim Cook a répondu par l’affirmatif. « Je pense qu’il est raisonnable d’en posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié », a déclaré le dirigeant d’Apple. « Je ne donne aucun conseil d’investissement à quiconque, soit dit en passant », a-t-il ajouté. Il n’a d’ailleurs pas précisé s’il possédait du bitcoin, de l’ethereum, ou les deux.

Il poursuit en indiquant qu’il s’intéresse aux cryptomonnaies « depuis un moment maintenant ». Il ajoute que c’est surtout à un stade personnel dans l’immédiat et non pour Apple. Par exemple, le dirigeant dit qu’Apple ne compte pas accepter les cryptomonnaies pour payer ses produits, tout comme la société ne compte acheter des cryptomonnaies pour se créer un fonds. « Je n’irais pas investir dans la crypto, non pas parce que je n’investirais pas mon propre argent, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer à la crypto ».

Malgré tout, la situation pourrait éventuellement changer à l’avenir. En 2019, Jennifer Bailey, la vice-présidente d’Apple Pay, avait indiqué que l’entreprise s’intéressait aux cryptomonnaies. « Nous regardons la cryptomonnaie. Nous pensons que c’est intéressant », avait-elle dit, avant d’ajouter que « nous pensons que cela a un potentiel intéressant à long terme ». Plus récemment, en mai 2021, Apple a posté une offre d’emploi pour trouver un responsable pour les cryptomonnaies. Apple parlait même de « paiements alternatifs ».

En outre, Tim Cook a brièvement évoqué les NFT. Il pense qu’ils sont eux-aussi intéressants, mais « il faut un certain temps pour que les choses se déroulent d’une manière qui convienne au grand public ». Un NFT est l’équivalent d’un certificat d’authenticité pour un objet numérique.