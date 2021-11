Apple propose aujourd’hui la deuxième bêta publique pour iOS 15.2 sur iPhone et iPadOS 15.2 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. On retrouve naturellement les mêmes nouveautés.

Deuxième bêta publique pour iOS 15.2

Il y a justement quelques nouveautés en place avec la nouvelle bêta. L’application Messages affiche maintenant un pop-up pour mettre en garde les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites. On retrouve également une nouvelle fonction « Contact légataire » pour qu’un proche puisse accéder à vos données après votre décès. Apple a par ailleurs changé l’application Apple TV sur iPad, ajouté fonction « Masquer mon courriel » et proposé un système pour désactiver les AirTags à proximité qui pourraient vous suivre à votre insu. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la deuxième bêta publique d’iOS 15.2. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez la tester, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et suivez les instructions.

Même scénario pour macOS 12.1

En complément, Apple propose la deuxième bêta publique de macOS 12.1. Elle arrive elle aussi 24 heures après celle pour les développeurs. La nouvelle version n’intègre pas de changement particulier. En revanche, la première fut l’occasion d’accueillir SharePlay.

Pour télécharger la mise à jour (si votre Mac est configuré pour les bêta publiques), ouvrez Préférences systèmes puis rendez-vous dans la section Mises à jour de logicielles.