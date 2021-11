Finch, le nouveau film avec Tom Hanks sur Apple TV+, a représenté un record pour la plateforme de streaming. Il est devenu le film qui a enregistré le plus de vues pour le week-end de lancement. Pour rappel, le film est sorti vendredi dernier.

Un succès pour Finch sur Apple TV+

Apple a partagé l’information avec Deadline, mais n’a toutefois rien communiqué concernant les données. Il n’est pas précisé combien de fois le film Finch a été vu sur Apple TV+ lors de son week-end de lancement, au point d’établir un record. Le précédent record était pour USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique, un film où l’on retrouve… Tom Hanks.

Voici le synopsis du film :

Dans un monde post-apocalyptique ravagé par un évènement solaire, Finch est l’un des seuls survivants. Souffrant de cette solitude et malade, cet ancien inventeur et ingénieur en robotique décide de construire un androïde qui prendra soin de son chien. Alors que le trio entreprend un long voyage vers l’ouest, Finch tente d’apprendre au robot, surnommé Jeff, l’amour et l’amitié nécessaires pour s’occuper de l’animal. Il va par ailleurs essayer que son chien accepte le robot.

D’autres films vont voir le jour sur Apple TV+. Il y a notamment Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Emancipation avec Will Smith est également en préparation. Mais avant ces deux-là, les spectateurs pourront découvrir Swan Song avec Mahershala Ali et Naomi Harris. Il sortira le 17 décembre prochain.