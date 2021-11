Final Fantasy V – Pixel Remaster (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad) nous ramène à nouveau un gros vent de nostalgie dans nos iPhone. On ne refera pas la présentation de ce titre culte de 1992 (mais pas forcément le meilleur des FF), mais les quelques améliorations apportées par cette version mobile valent sans doute le détour (pour les fans tout au moins).



Les graphismes du jeu d’origine ont été « intégralement refaits » en collaboration avec Kazuko Shibuya (à qui l’on doit la DA du jeu), l’OST a été réarrangée sous la supervision de son compositeur, le génial Nobuo Uematsu, le gameplay et les menus ont été largement améliorés et adaptés aux interfaces tactiles, de nouvelles options de combats font leur apparition (mode auto notamment), et des suppléments permettent de se plonger dans l’univers du jeu (galerie d’illustrations, catalogue de bestiaire, lecteur de musique).