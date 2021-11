L'iPhone modifié avec un port USB-C a été vendu pour 86 001 dollars

Les enchères pour l’iPhone X modifié avec le port USB-C sont maintenant terminées et le prix final est de 86 001 dollars. Il y a eu 116 enchères au total et l’identité du meilleur enchérisseur n’est pas dévoilée.

86 001 dollars pour l’iPhone avec un port USB-C

Les plus grosses enchères pour l’iPhone X avec un port USB-C ont vu le jour lors des premiers jours. Comme nous l’indiquions la semaine dernière, le prix était déjà de 85 000 dollars. C’est ensuite monté à 100 000 dollars, mais la personne derrière cette enchère a décidé de se rétracter. Il y a même eu une enchère à 1 million de dollars, mais il est facile de deviner qu’il s’agissait d’un troll. C’est donc 86 001 dollars pour le prix final.

Cet iPhone USB-C a été créé par Ken Pillonel, un étudiant suisse en robotique. Il a retiré le port Lightning pour y mettre un port USB-C à la place. Il explique qu’il a dû analyser le connecteur C94 d’Apple (à savoir le connecteur Lightning) et comprendre son fonctionnement pour créer un circuit imprimé avec un port USB-C qui se veut compatible avec l’iPhone et donc iOS. Son défi a été de miniaturiser le connecteur et de l’installer dans un téléphone d’Apple.

Le produit est un iPhone X gris sidéral avec 64 Go de stockage. Il est fourni avec la boîte, mais pas les accessoires. Aussi, l’étudiant a demandé de ne pas restaurer, mettre à jour ou réinitialiser l’iPhone au vu de sa conception. Il a aussi demandé à ne pas le démonter ni à l’utiliser comme téléphone principal.