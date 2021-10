Un iPhone fonctionnel avec non pas un port Lightning mais un port USB-C, tel est le modèle Ken Pillonel. Cet étudiant en master de robotique en Suisse a réalisé tout un travail pour y arriver. Cela a impliqué plusieurs mois de recherches.

Un iPhone qui fonctionne avec un port USB-C

Ken Pillonel a retiré le port Lightning d’un iPhone X pour y mettre à la place un port USB-C. Il explique qu’il a dû analyser le connecteur C94 d’Apple (à savoir le connecteur Lightning) et comprendre son fonctionnement pour créer un circuit imprimé avec un port USB-C qui se veut compatible avec l’iPhone et donc iOS. Une fois les schémas mis en place, le défi a consisté à miniaturiser le connecteur et à l’installer dans un téléphone d’Apple.

L’étudiant a passé quelques mois sur sa création, avec un billet de blog datant de mai montrant la réflexion derrière le remplacement et les défis de remplacer le port Lightning lui-même. Une vidéo montrait alors un prototype qui fonctionnait et exposait le travail à accomplir pour le rendre suffisamment petit pour fonctionner dans un boîtier d’iPhone.

Le jeune homme a partagé ces derniers jours une vidéo teaser de son iPhone avec le port USB-C. Il publiera prochainement sur sa chaîne YouTube la version longue qui expliquera plus en détail tout le processus de miniaturisation et d’installation.

À quand un tel iPhone chez Apple ?

Apple va-t-il commercialiser un iPhone USB-C ? La question peut se poser. Presque tous les Mac et iPad sont passés à l’USB-C. Ce n’est pas encore le cas de l’iPhone qui reste sur le port Lightning. Mais la Commission européenne a récemment annoncé que l’USB-C devrait être obligatoire sur les appareils comme les smartphones. Apple devra donc y céder… sauf s’il saute cette étape et propose directement un iPhone avec zéro connecteur et uniquement la charge sans fil.