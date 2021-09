C’était annoncé. La Commission européenne vient de dévoiler les détails de son projet de loi visant à passer la quasi totalité des appareils mobiles sous port USB-C. Et il semble désormais clair qu’Apple est la cible principale de cette proposition de loi : le fabricant est en effet le seul dans le monde à proposer un port de recharge propriétaire, le Lightning.

Pour la Commission européenne, le choix du « tout USB-C » permettra d’éliminer 1000 tonnes de déchets électroniques… par an, sans compter les économies pour le consommateur, ce dernier n’étant plus obligé d’acheter de nouveaux chargeurs (c’est globalement déjà le cas avec les smartphones Android). Le projet de loi note que 38% des utilisateurs se seraient déjà retrouvés contraints de changer de chargeur, et l’on peut supposer que la part des utilisateurs d’iPhone ou iPad n’est sans doute pas négligeable.

Outre la fin programmée du port Lightning en Europe, le texte de la Commission prévoit d’améliorer l’information à destination des consommateurs. Tout devra être indiqué de façon précise sur l’emballage (puissance électrique, appareils compatibles, etc.). Les fabricants ne pourront plus placer de chargeurs dans la boîte (un point sur lequel Apple était donc en avance), mais il sera toujours possible d’en proposer à la vente séparément. Le texte de loi semble aussi faire barrage à un iPhone sans aucun ports en précisant que la technologie de charge sans fil est autorisée « parallèlement à la charge filaire via le port USB-C ». Le projet de loi devrait rentrer en vigueur en 2024, après l’adoption (probable) par le Parlement européen en 2022.