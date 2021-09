Ce jeudi, la Commission européenne va dévoiler une proposition pour imposer le port USB-C sur l’iPhone et tous les autres smartphones. C’est surtout Apple qui est concerné ici, la plupart des smartphones Android utilisant déjà l’USB-C. Pour sa part, Apple reste sur le Lightning, à savoir un port propriétaire.

En route vers l’iPhone avec un port USB-C

Selon Les Échos, la Commission européenne veut que les smartphones comme l’iPhone aient au moins un port USB-C. L’exécutif européen n’est en soi pas contre l’idée qu’un appareil dispose d’un port propriétaire comme le Lightning… à condition qu’il y ait aussi un port USB-C. Cela va même au-delà des smartphones, le projet de directive concernant également les tablettes, les casques audio, les caméras ou encore les enceintes.

Cela fait un moment maintenant que la Commission européenne souhaite avoir un seul et même port. Elle cite l’environnement comme argument afin que tous les utilisateurs puissent avoir un chargeur unique. Mais il faudra être patient parce que le projet de directive, bien que présenté jeudi, devra ensuite être examiné par le Parlement européen et le Conseil (qui regroupe les États). Si tout se passe bien, le projet sera adopté au début de 2022… mais l’application attendre 2024. Ce délai permettra aux fabricants comme Apple de s’adapter.

Pour sa part, Apple a déjà critiqué ce projet, estimant que cela va nuire aux consommateurs et impactera la concurrence. Cette déclaration peut surprendre quand on sait que le fabricant abandonne progressivement le Lightning au profit de l’USB-C sur les Mac et les iPad. Le dernier exemple en date est l’iPad mini 6, annoncé la semaine dernière.

Ironiquement, Apple pourrait échapper ce projet pour imposer l’USB-C sur l’iPhone et les autres appareils. En effet, des rumeurs font état qu’Apple prévoit des téléphones sans aucun port. Ce serait uniquement de la recharge sans fil. Un tel système semble ambitieux pour les iPhone 14 en 2022, mais cela pourrait être une réalité en 2023 ou 2024.