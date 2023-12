Apple propose déjà l’USB-C sur les iPhone 15, mais n’a pas envie de changer son port Lightning sur les précédents modèles en Inde, alors que le pays veut un port universel, à l’instar de la requête de la Commission européenne.

Apple est dérangé par l’envie d’USB-C de l’Inde

La Commission européenne a imposé aux constructeurs d’utiliser le port USB-C sur les différents smartphones et autres produits vendus en Europe. Ils ont jusqu’à décembre 2024 pour le faire. Apple respecte donc la règle avec ses iPhone 15, il n’y a donc pas de problème à ce niveau.

De son côté, l’Inde veut s’inspirer de la règle européenne et imposer le port USB-C sur tous les smartphones d’ici juin 2025. Mais selon Reuters, Apple s’oppose à cette envie du gouvernement parce que les Indiens achètent surtout les anciens modèles (comme les iPhone 12 et iPhone 13) à cause du prix inférieur par rapport à la dernière génération. Et les anciens modèles, qui sont produits sur place, ont un port Lightning.

Apple n’a pas quantifié l’impact sur la production lors de la réunion qui a eu lieu il y a quelques jours, et le ministère des technologies de l’information a décidé d’examiner sa demande et de prendre une décision plus tard.

Apple a fait savoir au gouvernement indien que le créneau de juin 2025 pourra être respecté, à condition que les iPhone existants ne soient pas concernés par les changements avec l’USB-C obligatoire.