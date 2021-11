C’est vendredi, jour de sortie pour Apple Arcade, et ce ne sont pas moins de deux jeux qui débarquent aujourd’hui dans le service par abonnement d’Apple. Kingdom Rush Frontier est le dernier avatar de la série des tower defense Kingdom Rush, et comme à chaque fois, c’est une totale réussite, avec une grande variété de zones de jeu, de nouvelles tous et toujours ces petites animations dans tous les coins qui donnent un aspect à la fois épique et drolatique aux batailles. Très addictif.

La seconde sotie du jour est Galaga Wars+, une reprise modernisée du célèbre shoot them up arcade de Bandai Namco. Le jeu était déjà disponible dans l’App Store, mais cette fois, tous les abonnés Apple Arcade pourront aussi en profiter. La maniabilité est l’un des points forts du titre, et l’on retrouve avec plaisir les vagues d’ennemis insectoides qui tombent du haut de l’écran ainsi que l’OST et les bruitages d’époque qui restent absolument inaltérables.