Les AirPods Pro 2 sont une énigme. Tous les leakers de la petite sphère Apple ont un avis sur la question, tant sur les caractéristiques techniques de l’appareil (design plus ergonomique et confortable, son premium, ANC performant , autonomie revue à la hausse) que sur la date ou période de sortie. Le leaker FronTron se jette dans l’arène et annonce tout de go que les AirPods Pro de seconde génération seront finalement lancés au troisième trimestre 2022. Cette déclaration contredit la prévision précédente du leaker, qui tablait il y a quelques heures à peine sur un lancement lors du Q2 2022. Forcément, ces valses hésitations incitent à une certaine prudence, même si le décalage d’un trimestre pourrait largement s’expliquer par la grave pénurie de composants que subit actuellement le secteur de l’électronique.

Release dates 💯 AirPods 3:

– 2021 Q3 ✅ AirPods Pro 2:

– At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t — Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021