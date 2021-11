Les propriétaires avec un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max ont le droit à un nouveau bouton macro au sein de l’application Appareil photo grâce à iOS 15.2. La nouveauté est apparue avec la deuxième bêta de la mise à jour, actuellement disponible pour les développeurs et testeurs publics.

Un nouveau bouton macro apparaît sur l’iPhone 13 Pro

Quand l’iPhone 13 Pro est très proche d’un sujet, une icône jaune avec une fleur apparaît en bas à gauche de l’écran. Le fait d’appuyer dessus permet de rapidement activer ou désactiver le mode macro. La vidéo ci-dessous montre à quoi cela ressemble en action :

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Pour profiter de cette nouvelle option, les utilisateurs doivent se rendre dans les réglages d’iOS, naviguer dans la section Appareil photo et désactiver le mode macro automatique. Ensuite, lorsqu’ils s’approcheront suffisamment d’un objet, le bouton apparaîtra automatiquement. Il existe également de nouveaux réglages pour préserver les réglages concernant le mode macro automatique.

Pour rappel, la deuxième beta d’iOS 15.2 affiche un pop-up pour mettre en garde les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites, ajoute la fonction « Contact légataire », change un peu l’interface de l’application Apple TV et plus encore. La liste de toutes les nouveautés est à retrouver sur cet article. Quant à la version finale, elle arrivera dans quelques semaines, mais Apple ne donne pas encore de date.