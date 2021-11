Sans prévenir personne, Apple s’est mis à acheter des publicités chez Google pour vanter certaines applications tierces disponibles sur l’App Store. La pratique est en soi discutable parce que les développeurs n’ont pas été mis au courant.

Quand Apple fait la pub d’autres applications

Selon Forbes, les publicités qu’Apple achète chez Google concernent des applications ayant de la valeur. Il est notamment question de Tinder, Bumble, HBO, Masterclass et Babbel. Le problème ici est que les développeurs ne sont pas au courant et que les publicités ne précisent pas qu’Apple est derrière cette pratique. En soi, les réclames peuvent faire penser qu’il s’agit de contenus sponsorisés par HBO ou d’autres groupes.

Pourquoi cette pratique ? Parce qu’Apple voudrait pousser les internautes à télécharger ces applications et ainsi augmenter les revenus. Comme il s’agit d’applications populaires et qu’Apple prend une commission sur chaque transaction, tout est bon pour augmenter les téléchargements. De plus, la commission est de 30% ici sachant que les revenus générés dépassent le million de dollars par an. Pour rappel, les développeurs qui génèrent moins d’un million de dollars sont éligibles à la commission de 15% et non 30%.

Quoi qu’il en soit, cet achat de publicités par Apple a un impact sur les sociétés derrière les applications. En effet, elles ont dû payer plus cher pour faire leurs propres publicités, ce qui a entraîné une augmentation des coûts.