L’une des nouveautés d’iOS 15 est de pouvoir mettre son permis de conduire et sa carte d’identité directement sur iPhone ou Apple Watch en passant par l’application Wallet d’Apple. Mais pour y arriver, Apple demande aux États de participer financièrement.

Une participation financière des États est exigée par Apple

Selon des documents consultés par CNBC, Apple impose des conditions strictes aux États américains qui souhaitent mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 15. Les coûts liés au respect de ces conditions, tels que l’embauche de personnel, la gestion de projet, le marketing et le financement, seront à la charge du contribuable, sans aucune aide financière d’Apple.

Par ailleurs, le fabricant exige que les États gèrent de manière indépendante les systèmes utilisés pour délivrer et gérer les titres d’identité. Ils doivent également embaucher des chefs de projet pour répondre aux demandes d’Apple, vérifier les titres d’identité, effectuer des tests de qualité pour s’assurer que les titres d’identité numériques répondent aux exigences d’Apple, s’occuper du marketing de la fonctionnalité, proposer des titres d’identité numériques chaque fois qu’un citoyen obtient une nouvelle carte (ou une carte de remplacement) et encourager les agences gouvernementales fédérales à adopter largement les cartes d’identité numériques.

Cela ne s’arrête pas là en réalité. Apple dit avoir le contrôle et se réserve la possibilité d’examiner et d’approuver le marketing des États concernant la possibilité de mettre son permis de conduire et sa pièce d’identité sur son iPhone.

Plusieurs États ont déjà signé ce contrat spécifique avec Apple, dont la Géorgie, l’Arizona, le Kentucky et Oklahoma. Il y a également le Connecticut, l’Iowa, le Maryland et l’Utah, mais il n’est pas précisé si ces quatre là ont signé exactement le même accord ou une variante.

Quand sera-t-il possible d’avoir son permis de conduire et sa carte d’identité sur son iPhone en France ? Bonne question ! Malheureusement il n’y a pas de réponse. Il faut dire qu’Apple a seulement évoqué une première disponibilité aux États-Unis. Et encore, il faut signer au cas par cas avec chaque État.