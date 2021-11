L’iPhone est cher, très cher même selon les modèles (un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage grimpe tout de même à plus de 1800 euros), au point qu’il semble presque impensable de ne pas protéger nos précieux contre les risques de casse ou de pépins divers. Le premier réflexe est de se choisir une belle coque toute dure, une protection d’écran et de compter sur la chance ou la foi aveugle dans ces quelques vidéos qui montrent que le dernier modèle résiste plutôt bien à la chute (en fait de résister, le dos de l’iPhone termine invariablement en mille morceaux).

A moins de placer nos iPhone dans un coffret en kryptonite, il y aura donc toujours LE risque, le truc qui cloche et qu’on avait pas vu venir. Et pour ces « trucs désagréables », il faut nécessairement une assurance, et si possible de celles qui couvrent tout ce que l’iPhone peut affronter durant sa longue existence d’objet connecté (casse de l’écran, panne, vol, oxydation, perte). Vous vous dites qu’une assurance couvrant l’ensemble de ces pépins ne doit exister que dans un monde parallèle ? Alors vous ne connaissez sans doute pas l’assurance affinitaire.

Mais qu’est-ce qu’une assurance affinitaire me direz-vous ? L’assurance affinitaire assure un groupe d’objets d’une même catégorie, ici les produits électroniques (dont fait partie l’iPhone). Prenons l’exemple de Goodz, l’assurance affinitaire de la société Parachut. Cette dernière permet de couvrir la plupart des produits multimédias, et donc aussi, d’assurer son iPhone (et dans le cas précis, TOUS les modèles d’iPhone). La police d’assurance Goodz assure ainsi contre la casse accidentelle de l’écran et du dos de l’appareil (prise en charge du mobile par un professionnel), contre la panne du mobile ou de l’un de ses composants (HP ou micro non fonctionnel), contre l’oxydation (après une chute dans l’eau par exemple), le vol ou bien encore la perte de l’iPhone (remplacement par un iPhone de gamme identique dans ces deux derniers cas de figure). Et bien sûr, l’avantage d’une assurance de ce type est d’être opérationnelle hors période de garantie.

Que les plus prudents se rassurent, la loi Hamon permet de résilier un contrat d’assurance affinitaire après un an de contrat, et ce sans justification. Mais ceux qui ont assuré leurs iPhone le savent bien : on ne résilie pas ce type de contrat avec ce type de smartphone dans la poche… A 9,99 euros/mois sans aucun engagement, cela vaut sans aucun doute le coup de se doter d’un bon parapluie.

[Sponso]