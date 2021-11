Vous rêviez de balancer du contenu TikTok à vos interlocuteurs en FaceTime ? C’est désormais possible : la fonction Shareplay, qui permet donc d’afficher (et donc partager) du contenu de certaines apps dans les sessions FaceTime, est proposée dans la célèbre application de partage de mini-vidéos (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Après Apple Music, Apple TV+ ou bien encore myCANAL, c’est donc au tour de TikTok de se mettre à la page. Gageons que les djeuns seront particulièrement friands de cette mise à jour qui permettra de bien se bidonner en groupe devant les dernières facéties de l’impayable Khaby Lame, quant aux autres… eh bien, il n’y a pas que TikTok dans la vie corne de gidouille !

Using SharePlay with TikTok gives you the “For Us” page pic.twitter.com/HbESC0RZLF

— Aether Aurelia (@AetherAurelia) November 15, 2021