Apple s'intéresse au sport et développe le framework SportsKit

Les géants de la tech s’intéressent de plus en plus au sport et c’est le cas d’Apple qui prépare SportsKit. Il s’agit d’un framework qui se cache dans le code des bêtas d’iOS 15.2 et tvOS 15.2, comme l’a découvert 9to5Mac.

SportsKit, le nom d’un nouveau framework d’Apple

Les informations concernant le framework SportsKit sont plutôt légères en l’état. Cela s’explique parce que le fait que le développement doit en être à ses débuts. Nous savons au moins qu’il est intégré dans l’application Apple TV, dans Siri et dans les widgets. Le widget de l’écran d’accueil inclut la possibilité de recevoir des mises à jour en temps réel des rencontres sportives. À l’heure actuelle, Siri peut déjà afficher les résultats sportifs et Apple souhaite probablement étendre cette interaction à d’autres parties d’iOS et de tvOS.

Ce nouveau framework ne devrait toutefois pas être disponible pour tous les développeurs. En effet, l’API se veut privée et cela peut en réalité se comprendre. Le monde du sport est rempli de droits et Apple va probablement autoriser l’accès à son framework à des partenaires qui auront justement des droits de diffusion. En France, on pourrait imaginer un usage par Amazon sachant que Prime Video dispose d’une grande partie des droits pour la Ligue 1 et le service de streaming est intégré dans l’application Apple TV.

Récemment, Tim Cook a fait savoir qu’Apple « parle de temps en temps » de droits sportifs. Le patron d’Apple n’est toutefois pas entré dans les détails. De tels droits pourraient en tout cas être intéressants pour Apple TV+, afin d’augmenter le nombre d’utilisateurs. Il y a déjà eu des approches aux États-Unis, notamment avec Apple qui a discuté avec la NFL pour diffuser du football américain.