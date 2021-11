Tim Cook vante la France et annonce un risque de pénurie d'iPhone à Noël

Comme prévu, Tim Cook a été interviewé aujourd’hui dans l’émission C à vous sur France 5. Le patron d’Apple a notamment parlé de la France, sachant que l’entreprise fête aujourd’hui son 40e anniversaire dans le pays.

Pour Tim Cook, la France « n’est pas un pays comme les autres »

« Rien n’est ordinaire en France ! », a déclaré Tim Cook. Selon ses dires, « les consommateurs ne sont pas comme les autres, la France n’est pas un pays comme les autres. La France est au cœur de la culture, de l’innovation, de la création, elle se trouve à la croisée des chemins de la culture, de la créativité ».

Toujours au sujet de la France, le dirigeant a souligné qu’Apple comptait 20 Apple Store, 2 700 employés et 250 000 emplois directs/indirects grâce à l’App Store et les applications. Il a également évoqué Liaison, la première série française avec Vincent Cassel et Eva Green pour Apple TV+. C’est toujours en production, mais le fait de l’annoncer sur une chaîne de télévision française est un moyen de prévenir beaucoup de personnes d’un coup.

Un autre thème a été l’iPhone et plus exactement le stock. Sera-t-il difficile d’acheter un iPhone pour Noël ? Tim Cook estime que la réponse est oui. « Il y a un risque de pénurie pour les vacances de Noël, donc j’invite instamment tous les clients à faire leurs achats le plus rapidement possible », a-t-il dit. Il a précisé que le retour à la normale pour la production ne sera pas pour tout de suite.

Pour le reste, Tim Cook a déclaré qu’Apple « parle de temps en temps » de droits sportifs, sans pour autant entrer dans les détails. Amazon a fait sensation cette année en acquérant une bonne partie des droits pour la Ligue 1. Le patron d’Apple a également révélé avoir deux iPhone sur lui et n’avoir jamais perdu ses AirPods.