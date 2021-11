Apple annonce aujourd’hui la mise en place d’un programme de réparation en libre-service, vous permettant de réparer vous-même votre iPhone à l’aide des composants et outils officiels. Plus besoin d’acheter un écran, une batterie ou une autre pièce qui a été fabriquée par un tiers et qui ne respecte pas forcément les normes d’Apple ou les normes de sécurité.

Un programme pour réparer vous-même votre iPhone

Disponible d’abord pour les iPhone 12 et iPhone 13 puis les Mac M1, le programme arrivera dès le début de l’année prochaine aux États‑Unis. Il débarquera dans d’autres pays tout au long de 2022. Les consommateurs rejoignent ainsi plus de 5 000 centres de services agréés Apple (CSAA) et plus de 2 800 réparateurs indépendants ayant accès à ces pièces détachées, outils et manuels. Dans sa phase initiale, le programme se concentrera sur les éléments les plus couramment dépannés, comme l’écran, la batterie ou l’appareil photo de l’iPhone. La possibilité d’effectuer d’autres réparations arrivera dans le courant de l’année prochaine.

« En élargissant l’accès aux pièces détachées d’origine Apple, nous offrons à notre clientèle un choix encore plus vaste si une réparation est nécessaire », rappelle Jeff Williams, le directeur de l’exploitation chez Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a quasiment doublé le nombre de sites de réparation ayant accès à des pièces détachées d’origine, outils et formations Apple. Nous proposons désormais une option à celles et ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations ».

Comment ça fonctionne ?

Un manuel de réparation sera proposé. Le client pourra ensuite passer une commande des pièces détachées d’origine Apple et des outils nécessaires sur le site d’Apple via un espace dédié à la réparation par soi-même. À la suite de la réparation, les personnes renvoyant les pièces usagées en vue d’un recyclage recevront un crédit d’achat. Apple précise qu’il proposera plus de 200 pièces détachées et outils qui permettront d’effectuer les réparations les plus courantes sur les iPhone 12 et iPhone 13.

« L’ancienne » méthode reste d’actualité

« Grâce à une conception offrant une remarquable résistance et une meilleure réparabilité, nous permettons à la clientèle de profiter d’un produit plus durable, qui conserve sa valeur pendant des années. Apple propose également au fil des années des mises à jour logicielles qui introduisent de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités », explique Apple.

Naturellement, la réparation par un technicien Apple ou un technicien agréé restera disponible. La réparation par soi-même de l’iPhone sera intéressante pour les personnes qui sont à l’aise dans ce type de procédure. Apple note d’ailleurs que la plupart des clients vont probablement continuer à faire comme aujourd’hui, à savoir passer par Apple ou un réparateur agréé.