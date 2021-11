Mettre à jour les AirPods ne consiste pas à appuyer sur un bouton ou un réglage au niveau de son iPhone. L’opération se déroule automatiquement. Mais il se trouve qu’il existe une méthode pour forcer le téléchargement du dernier firmware.

Comment mettre à jour ses AirPods

La méthode pour forcer la mise à jour des AirPods est utilisée par les Genius en Apple Store, comme le rapporte WatchGeneration. Voici ce qu’il faut faire :

S’assurer que les AirPods sont dans la zone de portée Bluetooth de son appareil iOS, iPadOS ou macOS

Écouter de la musique ou un autre contenu audio avec les AirPods pendant au moins 30 secondes

Replacer les AirPods dans le boîtier de charge et fermer le couvercle

Brancher le boîtier de charge sur une source d’alimentation via le Lightning

Patienter 30 minutes et ne surtout pas ouvrir le boîtier pendant cette période sinon il faudra recommencer de début

Une fois que l’opération est réalisée, rendez-vous dans Réglages > Bluetooth > AirPods, touchez la lettre « i » à droite et regardez la ligne Version. À date, le firmware pour les AirPods est 6.8.8, celui pour les AirPods 2, Pro et Max est 4A402 et celui pour les AirPods 3 est 4B66. À noter qu’il ne faut hésiter à retenter l’opération si cela ne fonctionne pas du premier coup et que la mise à jour ne s’est pas installée.

La méthode est similaire au niveau des AirPods Max :