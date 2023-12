Apple propose aujourd’hui au téléchargement un nouveau firmware pour les AirPods 3, avec la mise à jour qui a pour build 6A317. La précédente était référencée 6A300 et qui a vu le jour en septembre.

Firmware 6A317 pour les AirPods 3

Quels sont les changements avec la mise à jour des AirPods 3 ? Difficile de donner une réponse en l’état, étant donné qu’Apple ne dit rien publiquement. On peut au moins s’attendre à des correctifs divers et variés. Et qui sait, il y aura peut-être des nouveautés.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Comment forcer l’installation de la mise à jour

Comment mettre à jour ses AirPods ? Officiellement, Apple ne propose une solution. Le téléchargement et l’installation se font automatiquement en tâche de fond. Mais il existe une technique utilisée par les Genius en Apple Store pour forcer le téléchargement, la voici pour les AirPods (Pro) :