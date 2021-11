« Dans l’espace, personne ne vous entendra crier ». Le jeu culte Alien Isolation, sans doute le meilleur jeu de la franchise initiée par Ridley Scott en 1979 (déjà) sera bientôt disponible sur iOS et iPadOS. Préparez les couches-culottes : le jeu édité à l’origine par Sega et développé par Creative Assembly fait partie des rares titres qui sont parvenus à me distiller une véritable frousse (joué sur PS4). L’Alien est quelque part dans le vaisseau, et il faudra vous faire tout petit pour ne pas être repéré par le cruel Xenomorphe. Pour ne rien arranger à votre cardio, l’ambiance sonore est presque plus perturbante que les allers-retours du monstre.

Cerise sur le Facehugger, Feral Interactive annonce que les 7 DLC du jeu d’origine seront proposés en achats in-app au lancement sur iOS, et l’un de ces DLC vous place justement dans le Nostromo (le vaisseau d’Alien : le Huitième Passager), avec l’équipage du film (Dallas, Ash, Brett, etc. ). Incontournable. Alien Isolation sera disponible dans l’App Store le 16 décembre prochain (il faudra prévoir de la place sur l’iPhone, le jeu pèse 1,7 Go), et on peut même le précommander directement à cette adresse (au prix de 14,99 euros).