La série documentaire The Line aborde un sujet particulièrement sensible : les crimes de guerre commis par l’armée américaine lors des missions militaires lancées contre l’Etat Islamique. De retour au pays, plusieurs militaires rompent en effet leur serment de silence. Pas n’importe quels militaires : des SEALs, (soldats d’unités d’élite) finiront par déchirer le pacte implicite de non-dénonciation « fraternelle » en accusant l’un des leurs, Eddie Gallagher, de crimes de guerre.

Gallagher sera finalement jugé devant une cour martiale pour le meurtre au couteau et avec préméditation d’un prisonnier membre de l’Etat islamique (un adolescent anesthésié), et pour avoir diffusé une photo où on le voit tenant la tête de celui qu’il venait d’assassiner. D’autres soldats l’accusent aussi « d’avoir abattu deux civils irakiens désarmés, une jeune fille et un vieil homme » (source Wikipédia).

A l’issu de ce procès, Gallagher est dégradé par l’armée… avant d’être gracié par Donald Trump quelques années plus tard. Le documentaire d’Apple TV+ revient donc sur cette sombre affaire, avec notamment les témoignages inédits des soldats qui ont osé rompre le silence. Les 4 épisodes de The Line sont disponibles sur Apple TV+.