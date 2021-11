Apple Podcasts : les notes sur l'App Store sont soudainement positives

Il y a un changement que certains pourraient considérer comme suspect au niveau de l’App Store avec les notes de l’application Apple Podcasts. La moyenne était de 2,7/5 à la mi-octobre, contre 4,6/5 aujourd’hui en France. C’est la même situation dans divers pays.

Un changement radical pour les notes de l’application Apple Podcasts

Pourquoi un tel changement en si peu de temps ? Tout porte à croire que cela a un lien avec la sortie d’iOS 15.1 le 25 octobre dernier. Avec cette mise à jour, l’application Apple Podcasts affiche parfois un pop-up à l’écran qui invite les utilisateurs à laisser une note sur l’App Store. « Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inviter les utilisateurs à laisser une note et une critique comme la plupart des applications tierces — en utilisant l’affichage standard de note et de critique disponible pour tous les développeurs », a déclaré un porte-parole d’Apple à The Verge.

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) November 17, 2021

Il n’y a eu aucune modification majeure avec l’application, un tel changement de notes en si peu de temps peut donc sembler plus que suspect. Les utilisateurs sont-ils soudainement satisfaits ? Ce n’est pas la raison. En effet, de nombreux utilisateurs pensent noter un podcast en particulier et non l’application elle-même, ce qui explique les très bonnes notes qui sont soudainement apparues sur l’App Store.

Sur l’App Store français, les notes ont changé, mais il y a peu de commentaires depuis le 25 octobre. En revanche, ils sont nombreux sur l’App Store américain, où les utilisateurs mettent 5 étoiles et disent adorer tel ou tel podcast.

Pas le même comportement avec les applications tierces

Si l’on examine les notes des applications de podcasts tierces, on constate que la majorité des évaluations concernent les applications elles-mêmes et que les utilisateurs ne semblent pas parler des contenus à proprement parler. En attendant, il ne faut pas forcément se fier aux notes de l’application Podcasts d’Apple sur l’App Store au vu du récent changement. De plus, de nombreux utilisateurs se plaignent depuis les changements intervenus avec iOS 14.5.