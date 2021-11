On aurait presqu’envie d’en sourire, mais la simple vue de la tête (en larmes) de la TikTokeuse iamcarliiib nous fait redevenir des « gentlemens ». Cette dernière, en proie à de violents maux de crâne, s’est en effet précipitée sur un comprimé d’Ibuprofène 800, sauf que le comprimé en question n’était autre que l’un des écouteurs de ses AirPods ! Un verre d’eau par dessus et hop, l’AirPod était avalé !

Pour rajouter à la confusion, l’AirPod ingéré serait toujours en état de marche, et lors d’un appel, on entendrait même les bruits de l’intérieur de l’estomac de l’infortunée. Cette histoire malencontreuse en rappelle une autre, celle de cet homme qui avait englouti un écouteur d’AirPods durant son sommeil (voilà ce que c’est que de dormir la bouche grande ouverte). Ces faits divers restent heureusement extrêmement rares et ne représentent vraiment pas grand chose reporté aux dizaines de millions de personnes qui utilisent des AirPods