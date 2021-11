Au moment décrire ces lignes, l’action AAPL culmine à 164,3 dollars, mais il y a quelques dizaines de minutes, AAPL s’est même envolé à 165,08 dollars (+2,8%) soit un nouveau record boursier pour Apple. Perchée sur de telles cimes, la capitalisation d’Apple a atteint les 2710 milliards de dollars (elle y est toujours), ce qui lui permet de dépasser à nouveau, de peu, la capitalisation de Microsoft (2610 milliards de dollars).

La course en tête des deux sociétés phares des débuts de l’ordinateur personnel rappelle à qui veut l’extraordinaire résilience de ces deux géants qui ont su résister aux séquences les plus compliquées de leur histoire. L’Apple d’avant le retour de Steve Jobs ressemblait à une coquille vide et le Mac était presque mort (2% de Pdm) tandis que le Microsoft de l’ère Ballmer accumulait les déconvenues et les ratages de marché historiques (le rire de Ballmer à la seule évocation de l’iPhone…). Aujourd’hui, ces deux sociétés pèsent à elles deux plus de 5300 milliards de dollars !