Décidément, la société tile, qui vend des traqueurs de type AirTag, est dans une bonne passe. Après la très forte augmentation des ventes qui a suivi le lancement des AirTags (et oui…), tile annonce son rachat par la société Life360, une transaction qui s’est soldée par un joli chèque de 205 millions de dollars. Le CEO de Tile, CJ Prober restera à son poste et récupère même au passage une place au conseil d’administration de Life360.

Le rachat par Life360 s’inscrit dans une certaine logique : la société californienne propose en effet des services de localisation sur un abonnement, services qui incluent plusieurs fonctions de sécurité (appel d’urgence 24h/24 et 7j/7, alarme, etc.). Désormais sous le giron de Life360, Tile va pouvoir profiter d’une réseau avec une portée 10 fois plus étendue. Enfin, ce rachat devrait permettre à Tile d’être encore plus compétitif face aux AirTags d’Apple. Il y a quelques jours, le CEO de Tile se plaignait du poids d’Apple sur ce marché, estimant que la firme de Cupertino ne respectait pas tout à fait les règles de la libre concurrence.