L’autorité italienne de régulation des marchés vient de condamner Apple et Amazon à payer une amende salée globale de 200 millions d’euros pour des accords commerciaux jugés anti-compétitifs sur la vente de produits Apple et Beats. Le régulateur a estimé que ces accords commerciaux contrevenaient aux règles en vigueur dans l’union européenne (Amazon bénéficierait de capacités de ristournes et de mises en ventes anticipées par rapport à d’autres vendeurs). Dans le détail, Amazon devra verser 68,7 millions d’euros tandis qu’Apple s’acquittera de 134,5 millions de dollars.

Outre l’amende, le régulateur ordonne à ces deux sociétés de de mettre fin aux restrictions liées à ces accords commerciaux afin de permettre aux détaillants de produits Apple et Beats d’accéder à Amazon.it de manière non discriminatoire. Le jugement ne porte ici que sur la seuls boutique en ligne italienne d’Amazon (Amazon.it) mais pourrait avoir des répercussions à l’échelle européenne.

Sans surprise, Apple a nié tout manquement aux règles européennes à la concurrence : « Afin de nous assurer que nos clients achètent des produits authentiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires revendeurs et disposons d’équipes dédiées d’experts dans le monde entier qui travaillent avec les forces de l’ordre, les douanes et les commerçants, pour garantir que seuls des produits Apple authentiques sont vendus. »