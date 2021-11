Si vous espériez faire une affaire avec l’iPhone 13 en attendant quelques semaines après sa sortie, c’est loupé. Une étude de SellCell montre qu’il s’agit du smartphone d’Apple qui déprécie le mois après sa sortie.

La valeur des iPhone 13 résiste bien

SellCell s’est appuyé sur les données de 45 vendeurs et a remarqué que l’iPhone 13 est le modèle qui conserve le mieux sa valeur au cours des deux premiers mois suivant sa mise en vente. Ainsi, les iPhone 13 n’ont déprécié que de 25,5% en moyenne. En comparaison, la valeur a reculé de 41% pour l’iPhone 12 à la même période l’année dernière et de 44,6% pour l’iPhone 11 il y a deux ans.

Entre le premier et le deuxième mois suivant le lancement, les iPhone 13 se sont dépréciés de seulement 0,6% en moyenne, avec une dépréciation de 24,9% à la fin du premier mois et de 25,5% à la fin du deuxième. Certains modèles ont même repris de la valeur après une baisse initiale suivant le lancement. L’iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage a regagné 1,4% de sa valeur, le modèle 512 Go a regagné 1,7% de sa valeur et le modèle 128 Go a regagné 1,8% de sa valeur. L’iPhone 13 Pro s’est encore mieux comporté, le modèle 128 Go ayant regagné 2% de sa valeur initiale et le modèle 256 Go 4,6% de sa valeur initiale.

En revanche, l’iPhone 13 mini est le modèle qui a été le plus déprécié de la gamme, les modèles 128 Go et 256 Go perdant respectivement 5% et 7,5%.

Comment expliquer ce phénomène par rapport aux modèles des années précédentes ? SellCell fait un lien avec la pénurie des composants et les délais de livraison. La demande du public est là, il n’y a donc aucune raison de voir des prix soudainement baisser.

