Apple propose aujourd’hui la mise à jour 15.0 de Shazam sur iOS avec une nouveauté : l’application trouve désormais plus de titres en cherchant plus longtemps.

Shazam s’améliore sur iOS

Il est vrai que l’usage de l’application de Shazam est un peu moins intéressant depuis qu’Apple a sorti iOS 14.2. Cette version a ajouté la possibilité d’avoir un bouton Shazam directement dans le centre de contrôle pour rapidement connaître le nom d’une musique en cours de lecture. L’application a toutefois l’avantage de proposer un historique et d’autres éléments, comme la possibilité d’avoir des informations complémentaires sur les morceaux.

En parlant de l’accès rapide via le centre de contrôle, il n’est pour l’instant pas précisé si la nouveauté pour trouver plus de titres en cherchant plus longtemps est également disponible ou si elle nécessite pour l’instant l’application. Si c’est le second cas, alors on peut imaginer qu’iOS 15.2 (qui arrive bientôt) fera le nécessaire pour que le raccourci soit au même niveau que l’application.

Apple a bouclé le rachat de Shazam en 2018 pour environ 400 millions de dollars. En juin 2021, Apple a annoncé que son service musical a dépassé le milliard de reconnaissances par mois. Et au mois de septembre, nous avons appris que Shazam a identifié un milliard de musiques via le centre de contrôle d’iOS.