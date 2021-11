De la parole aux actes. Comme promis donc, Apple a commencé à prévenir les utilisateurs ciblés par une attaque gouvernementale via le logiciel espion Pegasus. Ces dernières heures, des opposants politiques thaïlandais ont été avertis par Apple ainsi qu’un avocat ougandais et plusieurs personnes au Salvador (2 membres de l’opposition salvadorienne, deux responsables d’associations et une douzaines de journalistes).

D’autres personnes encore ont reçue une notification d’Apple, dont un homme politique, un universitaire, un chercheur… et un rappeur. Apple ne précise pas la date et l’heure de l’attaque dans son message d’alerte, mais enjoint les personnes concernées à faire la mise à jour vers iOS 15.1.1 (qui protégerait efficacement contre les attaques de Pegasus). En revanche, le message d’avertissement précise bien que l’attaque vient d’un gouvernement (Pegasus est aux mains d’Etats et non de personnes ou entreprises privées). Sale ambiance tout de même…