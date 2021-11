Apple TV+ propose normalement ses nouveaux films et épisodes de séries le vendredi, mais il y a une exception cette semaine. En effet, les nouveautés sont disponibles aujourd’hui.

Les nouveautés d’Apple TV+ arrivent aujourd’hui

La raison de la sortie avancée des nouveautés sur Apple TV+ est simple : c’est Thanksgiving aux États-Unis. Thanksgiving se déroule le quatrième jeudi de novembre aux États-Unis, et ce chaque année. C’est notamment l’occasion pour les familles de se retrouver. Le service de streaming d’Apple profite donc de cette journée pour proposer les programmes avec un jour d’avance.

On retrouve notamment le programme La bataille de Noël. Il y a également de nouveaux épisodes de séries, dont Acapulco, Dr Brain, Dickinson, Swagger, Invasion ou encore The Shrink Next Door.

Vous pouvez donc regarder les nouveautés d’Apple TV+ dès aujourd’hui. Thanksgiving a beau concerner les États-Unis en ce jeudi, les nouveaux programmes sont disponibles partout dans le monde. Autant donc en profiter.

Il y aura également du nouveau contenu la semaine prochaine (vendredi et non jeudi). L’un des programmes sera l’émission de Noël avec Mariah Carey. Il y en avait déjà eu une l’année dernière et ce fut un joli succès. Apple TV+ et la chanteuse répètent donc l’opération cette année.