Apple annonce que son service Apple News+ est disponible gratuitement pendant trois mois à l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday. Le premier a lieu (officiellement) aujourd’hui et le second se tiendra lundi. Pour rappel, Apple avait proposé la même offre l’année dernière.

3 mois offerts à Apple News+ jusqu’au 29 novembre

La gratuité de trois mois pour Apple News+ est sympathique, sachant qu’il y a normalement un seul mois d’essai offert. Apple profite donc du Black Friday et Cyber Monday pour faire un geste. On notera au passage qu’il s’agit du seul service ayant le droit à un bonus. Rien ne change pour les autres, comme Apple Music, Apple TV+ ou encore Apple Arcade. En revanche, il y a des cartes cadeaux (jusqu’à 200 euros) pour l’achat de produits Apple.

Pour rappel, Apple News+ est l’équivalent d’un kiosque. On retrouve des centaines de journaux et magazines avec un seul abonnement, au sein d’une seule application. Le vrai problème est la disponibilité du service : on le retrouve seulement dans quelques pays. Il s’agit du Canada, des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni. Si vous vivez dans l’une de ces régions, alors vous pouvez profiter de l’offre pour avoir les trois mois offerts à Apple News+. Après cela, l’abonnement (9,99$/mois) s’enclenche, mais vous pouvez l’annuler si vous le faites avant la fin des trois mois.