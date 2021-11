Apple travaille toujours sur tout ce qui touche à la charge, que ce soit l’équivalent d’un AirPower ou bien la charge à distance, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple planche sérieusement sur la charge sans fil

Un chargeur pour gérer plusieurs appareils à la fois serait toujours dans les cartons. Ce n’est pas la première fois que Mark Gurman évoque ce point, il l’avait déjà dit au mois de juin. Il affirme aujourd’hui que le travail continue, sans pour autant préciser quelle sera la potentielle date de disponibilité du produit.

Pour rappel, l’AirPower (présenté en 2017 avec l’iPhone X et l’iPhone 8 puis annulé en 2019) devait être un tapis de charge capable de charger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps. Il n’a finalement pas vu le jour à cause de diverses difficultés. Depuis, Apple a sorti un chargeur MagSafe Duo qui peut gérer un iPhone et une Apple Watch. Mais c’est différent ici parce qu’il s’agit d’une charge séparée.

Dans le même temps, Apple cherche toujours à proposer une recharge à courte et à longue distance. Xiaomi avait dévoilé un prototype en début d’année, mais le constructeur chinois n’a partagé aucun détail technique. Dans le cas d’Apple, il n’y a pas d’information sur l’avancée de la technologie.

Le prototype de Xiaomi

Enfin, les appareils Apple devraient faire comme les appareils Android, à savoir se recharger entre eux. On pourrait par exemple poser un iPhone sur le dos d’un iPad pour que le second charge le premier. Peut-on l’espérer pour 2022 ?