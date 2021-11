L’application iPhone de Wish n’est plus disponible au téléchargement sur l’App Store en France suite à une demande de la répression des fraudes. C’est également le cas sur Android avec Google qui l’a retirée du Play Store.

Wish quitte l’App Store en France

Ce retrait de l’application de Wish sur l’App Store a lieu quelques jours après les résultats d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Celle-ci a estimé que sur 140 produits vendus sur la plateforme d’achat en ligne, un nombre important a été identifié comme non-conforme. Ainsi, 90% des appareils électriques sont considérés comme dangereux, tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.

La répression des fraudes a alors contacté Wish pour lui notifier de la présence de ces produits illicites. Ils ont disparu… avant de réapparaître avec d’autres noms. La DGCCRF a alors sommé la plateforme en ligne de se mettre en conformité, mais elle n’a pas fait le nécessaire. Par conséquent, la France a demandé le déréférencement du site et de l’application.

Le cas de l’application est plus important que le site. Les moteurs de recherche, comme Google, sont en train de retirer Wish de leurs résultats. Tout le monde peut malgré tout accéder au site entrant l’URL wish.com dans un navigateur. En revanche, l’application mobile n’est plus du tout disponible, même en passant par le lien direct de l’App Store. Le message suivant s’affiche :

Ceux qui l’ont déjà peuvent continuer à l’utiliser, mais il n’est plus possible de l’installer. Il faudra donc passer par le site comme moyen alternatif.